"Há jogadores na equipa que não gostam do Bruno Fernandes"

JN Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Antigo jogador do Manchester United critica o comportamento do jogador português Bruno Fernandes.

Paul Parker, antigo futebolista do Manchester United, revelou em entrevista à rádio TalkSPORT que acredita que Bruno Fernandes é um jogador que não agrada a todos no clube inglês.

"O Bruno Fernandes preocupa-me pela forma como se comporta, tenho a certeza que há jogadores na equipa que não gostam dele, nem do que ele faz em campo", começou por dizer. "Ele dá demasiada atenção a tudo. Se fazem uma falta diz a toda a gente para se levantar. Se for ele a sofrer a falta, rebola e parece que quer dizer a toda a gente que tem um corte na meia ou algo assim", acrescentou.

Parker recordou um lance com Ollie Watkins no encontro frente ao Aston Villa, que na sua opinião é revelador do caráter de Bruno Fernandes. "O Watkins tentou ajudá-lo, é um bom tipo, não há malícia nele. Sentiu que não tinha feito nada de mal e quis ajudá-lo a levantar-se, não foi mal educado. Mas o Bruno Fernandes puxou-lhe os braços em direção à cara e faltou-lhe ao respeito", disse.