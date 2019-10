Há mais um treinador português a brilhar lá fora

Hoje às 00:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Jesus seduziu o Flamengo, Paulo Sousa está a conquistar o Bordéus, Nuno Espírito Santo brilha no Wolverhampton e, num plano menos mediático, mas igualmente bem-sucedido, Francisco Chaló, de 55 anos, está a impressionar na Argélia.

Este domingo, o Paradou, equipa treinada por Chaló, somou mais um bom resultado no campeonato argelino, ao empatar a zero com o Belouizdad, que é o líder da tabela classificativa.

Depois de um arranque com três derrotas, o Paradou encontra-se, agora, em franca recuperação, uma vez que, uma semana antes deste empate com o líder, somou a primeira vitória na liga. A confirmar o bom momento está também o facto de já ter ultrapassado duas eliminatórias na CAF.

Quanto ao empate no campeonato, frente ao Belouizdad, esse foi um resultado ainda mais positivo se tivermos em conta que Francisco Chaló deparou-se com várias contrariedade. Dois dos habituais titulares tiveram de sair, devido a lesão, nos primeiros 45 minutos e outros dois viriam também a lesionar-se, no decorrer da etapa complementar. O número excessivo de estágios de seleções (nacionais e regionais) são um problema para os treinadores das principais equipas africanas e estão na origem dessas lesões.

Refira-se, por fim, que o Paradou volta a jogar no sábado, frente ao Saoura.