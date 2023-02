Há mais uma atleta a abdicar da seleção francesa em protesto contra a equipa técnica

JN/Agências Hoje às 18:21 Facebook

A defesa do Lyon Perle Morroni juntou-se, este sábado, a três outras internacionais francesas ao afastar-se da seleção, a cinco meses do Mundial 2023, contra a equipa técnica vigente.

"Quero expressar-me sobre esta situação e juntar-me a elas contra este sistema de gestão da atual seleção de França, porque sofri com isso pessoalmente", escreveu a internacional por 11 ocasiões, de 25 anos.

Esta decisão segue-se à posição tomada na sexta-feira pelas avançadas Marie-Antoinette Katoto e Kadidiatou Diani, do Paris Saint-Germain, e a defesa Wendie Renard, do Lyon, deixando críticas à selecionadora, Corinne Diacre.

A cinco meses do Mundial 2023, três das principais jogadoras das "bleus" decidiram abandonar, citando "necessárias mudanças" na equipa técnica, que perpetua "um sistema longe do requerido ao mais alto nível", em notas publicadas nas redes sociais das duas avançadas do PSG.

Já Renard, de 32 anos e capitã da seleção, diz que o coração "sofre", mas deve concentrar-se "na saúde mental", por já não poder "apoiar o sistema atual".

A tomada de posição foi já elogiada por outras figuras da modalidade, da norueguesa Ada Hegerberg, vencedora da Bola de Ouro, à campeã do mundo (e também detentora do "Ballon d'Or") norte-americana Megan Rapinoe, que honrou "a coragem" das atletas.