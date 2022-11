Há outras surpresas para além do Mundial

Jogo bem quente no Dragão, depois de o Mafra estar a ganhar por 2-0. Portistas só conseguiram evitar a derrota.

Longe do Catar, mas perto da emoção. Foi assim o F. C. Porto-Mafra da Taça da Liga, que terminou num empate sem sombra de monotonia. A equipa da Liga 2 foi à Invicta determinada e saiu com um prémio em forma de ponto, que deixa tudo empatado no Grupo A. Quanto aos dragões, as mensagens de Wendell, Galeno e de Sérgio Conceição nos últimos dias, no sentido de que era muito importante entrar bem numa competição que o clube nunca ganhou, caíram em soco roto. Na primeira parte, então, dizer que o F. C. Porto foi a jogo para ganhar seria uma daquelas notícias manifestamente exageradas.

Alheio à sonolência, chamemos-lhe assim, dos portistas no relvado, o Mafra jogou para a frente. Marcou, logo aos 16 minutos, por Fati, num lance rápido a aproveitar a verdadeira auto-estrada em que se transformou a defesa azul e branca, e dilatou para 2-0 num penálti de Gui Ferreira, assinalado após consulta ao VAR, cometido de forma displicente, para não dizer outra coisa, por Bruno Costa.