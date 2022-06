Há pelo menos 154 adeptos proibidos de entrar em recintos

Confusão no jogo de hóquei entre o Sporting e o Benfica resulta em dois detidos e um deles é dirigente leonino.

A meia-final entre o Sporting e o Benfica (5-7), em hóquei em patins, no Pavilhão João Rocha, terminou da pior forma, com duas detenções - uma delas é a do dirigente leonino Miguel Afonso -, dez pessoas identificadas por mau comportamento, e faz soar os alarmes sobre os números a que o JN teve acesso junto da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD). Atualmente estão proibidos de entrar em recintos desportivos 154 adeptos. Contudo, este número é maior, uma vez que se refere apenas às interdições impostas pela APCVD, não estando contabilizadas as sanções aplicadas pelas autoridades judiciárias e os tribunais. Até ao momento, a APCVD proferiu mais de duas mil decisões condenatórias, das quais mais de 1600 são definitivas e já não admitem recurso.

"Foram detidas duas pessoas, uma por injúrias a Polícia e outra por resistência e coação quando se retirava uma tarja que camuflava a deflagração de pirotecnia na bancada, tendo neste caso havido necessidade de intervenção policial", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.