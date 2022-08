Há poder de fogo a dar vida ao dragão

Vasco Samouco Hoje às 00:02 Facebook

Após dois jogos oficiais, os três avançados do plantel já marcaram em 2022/23. Toni Martínez pôs fim a jejum de um ano.

Tondela e Marítimo foram as primeiras vítimas de um campeão que promete golos e que, pelas duas amostras já verificadas em 2022/23, contará com avançados eficazes e a colocarem em sentido as defesas contrárias. Nos dois jogos oficiais da temporada, os dragões marcaram oito golos, com Taremi, Evanilson e Toni Martínez a contribuírem com sete e a fazerem de Marcano a exceção à regra. No início de agosto, os três pontas de lança do plantel já fizeram o gosto ao pé, algo que, na temporada passada, só se verificou em outubro.

Depois de terem sido decisivos para a conquista da Supertaça, o trio foi determinante para a estreia auspiciosa do F. C. Porto na Liga. Destaque maior para Taremi e Evanilson - aparentemente intocáveis para Sérgio Conceição -, mas com Toni Martínez a provar que também pode ser importante. O jogador espanhol apontou sete golos em 2021/22, três deles no campeonato, conseguidos logo nas duas primeiras jornadas. Ou seja, com o tento ao Marítimo, o ex-avançado do Famalicão colocou fim ao jejum na Liga, em vigor desde 15 de agosto do ano passado.