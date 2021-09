Há quase um mês no hospital, Pelé continua em recuperação

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:42 Facebook

Pelé está desde 31 de agosto internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas está em recuperação.

O estado de saúde de Pelé tem sido uma verdadeira montanha russa no último mês. A 31 de agosto deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar uns exames de rotina. Foi-lhe detetado um tumor no cólon direito, que foi removido a 11 de setembro. O antigo jogador saiu dos Cuidados Intensivos três dias depois para continuar a recuperação em casa, mas teve de voltar a esta Unidade uns dias depois, por ter sido detetado um problema na laringe. Desde então que o "Rei" tem estado em recuperação no centro hospitalar.

Esta quarta-feira publicou um vídeo nas redes sociais, onde continua a mostrar a boa disposição, apesar dos altos e baixos no estado de saúde. "A fisioterapeuta Kamila está a auxiliar-me no aquecimento para voltar aos relvados. Não importa o tamanho do desafio. O segredo é comemorar a cada pequena vitória no caminho", pode ler-se.

A filha do brasileiro escreveu no Instagram que o pai "está mais forte e a sair do hospital para continuar a recuperar e a tratar-se em casa". Kely Nascimento acrescentou que o antigo campeão do mundo deverá regressar aos Estados Unidos, onde vive, agradecendo todo o carinho que o pai tem recebido.

A condição de Pelé, um dos melhores jogadores da história do futebol, tem vindo a deteriorar-se nos últimos anos, com problemas na coluna, bacia e joelho, que lhe reduziram significativamente a mobilidade.