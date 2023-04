Há seis anos, Cristiano Ronaldo apontava o golo 100 na Champions

Daniel Martins Hoje às 18:24 Facebook

Há precisamente seis anos, Cristiano Ronaldo tornava-se no primeiro jogador de sempre a atingir a marca de 100 golos na Liga dos Campeões, num dos jogos mais memoráveis com a camisola do Real Madrid, tendo apontado um hat-trick frente ao Bayern Munique.

No dia 18 de abril de 2017, o Real Madrid enfrentava o Bayern Munique no Santiago Bernabéu para a segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Após a primeira mão dessa eliminatória ter sido favorável aos espanhóis no terreno dos alemães (1-2), com dois golos de CR7, os merengues viram os bávaros empatarem a eliminatória e levarem a mesma até ao prolongamento (3-3 no agregado).

Durante esses 30 minutos de jogo adicionais, o Real Madrid acabou por vencer a eliminatória, apontando três golos sem resposta por parte do Bayern.

Depois de já ter apontado um golo durante o tempo regular (76m), o astro português apontou dois golos já no tempo extra (104 e 109). O resultado da eliminatória viria a ficar fechado com o quarto golo do Real Madrid apontado pelo espanhol Marco Asensio.

Com os três golos apontados pelo camisa número 7, o português tornava-se, na altura, o único jogador da história da Liga dos Campeões a chegar ao marco dos 100 golos apontados na liga milionária.

Volvidos seis anos, Cristiano Ronaldo continua a ser o maior goleador da história da competição com um total de 140 golos em 183 jogos. O segundo lugar da tabela pertence ao argentino Lionel Messi com 129 golos em 163 partidas. O terceiro lugar do pódio é ocupado pelo avançado do Barcelona, Robert Lewandowski, com 91 golos em 111 partidas.