Há um adepto do Balasar que vê os jogos sozinho

JN Hoje às 12:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Conheça a história de Filipe Silva, o único elemento da claque da equipa que compete na Divisão de Honra da A. F. Porto

A paixão por um clube pode levar um adepto a fazer coisas fora da caixa. É o caso de Filipe Silva, um indefetível da Associação Desportiva e Cultural de Balasar, cuja equipa de futebol sénior participa na Divisão de Honra da A. F. Porto. Nos jogos fora de casa, é ele o único adepto da equipa dos arredores da Póvoa de Varzim em vários campos, sem problema de estar a cantar e a apoiar os jogadores sozinho

"Este adepto já é de há muitos anos, vive na Póvoa de Varzim, mas é de Balasar. Sempre andou por cá e, quando pode, tenta acompanhar-nos. À boleia, de metro, ou a pé, faz sempre os possíveis para ver o Balasar. Todos os anos tem sido assim no apoio à nossa equipa. É uma claque de um adepto só", contou José Cancela, presidente do ADC Balasar, ao site oficial da Associação de Futebol de Porto. "Esta época voltou a aparecer e passamos a levá-lo connosco, porque é um adepto, mas tem muito valor. Quem está no banco e no campo sente que estão ali a puxar por eles e isso tem o seu peso", acrescentou.

PUB

Segundo o presidente do clube, Filipe Silva junta-se muitas vezes à comitiva do Balasar com os jogadores que a equipa vai buscar a Vila do Conde. "Aconteceu a partir do jogo com o Gondim. O treinador falou comigo e decidimos que ele ia acompanhar a equipa no autocarro, com autorização dele. Agora entra em Vila do Conde juntamente com os jogadores que vamos lá buscar e tem sido muito acarinhado por todos", revelou.

O protagonista também explicou ao site da A. F. Porto como iniciou estas aventuras solitárias. "Estava no trabalho, quando apareceu um vídeo nas redes sociais, no qual eu estava a cantar para apoiar o Balasar. Fiquei surpreendido. Muita gente comentou aquela publicação, não estava nada à espera daquilo. Acho positivo aquilo que faço, mas é muito amor ao clube", afirmou Filipe Silva, nada preocupado por estar tantas vezes sozinho na bancada: "O meu sonho é continuar a apoiar. Por vezes, mais vale um só do que muitos, para não arranjar confusões. Começam-se a juntar alguns de vez em quando e é bom. Mas estou bem sozinho", sublinhou.

O relacionamento com o plantel treinado por Cacioli, antigo jogador do Gil Vicente, está a ganhar laços. "Os jogadores vêm festejar para a minha beira e dedicam-me alguns golos. Sinto-me feliz e realizado a apoiar a equipa. Sinto-me bem a apoiar e estou sempre a ser elogiado por adeptos de outras equipas", referiu,

Quanto ao treinador do Balasar, não poupa nos elogios. "A maneira de estar, de defender o Balasar com unhas e dentes... Ai de quem fale alguma coisa contra o clube. Já tivemos de o afastar de algumas confusões. É um adepto ferrenho, mas sem maldade. Pode ser que daqui comece uma nova história para a ADC Balasar e se forme uma claque", comentou.

"Parece que os atletas andam a fazer uma caixinha para recolher dinheiro para que possa comprar um microfone e uma coluna para fazer um bocado mais barulho. Portanto, eles sentem o apoio dele em campo", revela o presidente José Cancela, numa ideia que tem o apoio de Cacioli: "Já pensámos em levar a cabo uma iniciativa nas redes sociais para isso, com o objetivo de formar uma claque".