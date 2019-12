"Há um antes e um depois" de Jorge Jesus no Brasil. Garante o próprio

JN Hoje às 08:09 Facebook

Jorge Jesus chegou esta madrugada a Lisboa para passar o Natal e, como é seu hábito, não deixou de dizer o que pensa os jornalistas que o esperavam no aeroporto. Garantiu que iria voltar ao Brasil a 24 de janeiro para cumprir o contrato e disse acreditar que foi ele quem abriu as portas do país irmão aos treinadores portugueses Augusto Inácio (Avaí) e Jesualdo Ferreira (Santos).

"Há um antes e um depois. Foi fruto do nosso trabalho, sabíamos que tínhamos valor para ganhar os objetivos com que o Flamengo sonhava. Há 40 anos que não ganhava a Libertadores e há dez anos que não ganhava o campeonato. Não só ganhámos o campeonato brasileiro, como batemos os recordes todos", explicou o treinador, mostrando orgulho no trabalho feito do outro lado do Atlântico e na imagem de Portugal que ajudou a moldar.

"Não só representámos o nosso trabalho, representámos um país irmão, um país que é doido e apaixonado por futebol - vocês não têm noção do que é o futebol brasileiro - e portanto sentimos um orgulho muito grande não só do nosso trabalho, mas também de termos transportado para o Brasil um pouco das nossas raízes, que é Portugal", diz Jesus, citado pela Rádio Renascença.