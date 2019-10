Há um apanha-bolas a derreter corações em Inglaterra

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:41 Facebook

O pequeno Lucas Roshford é a nova estrela do futebol inglês. O apanha-bolas de dez anos foi "filmado" a motivar Miguel Almirón, do Newcastle, no duelo com o Wolverhampton e as imagens correram mundo.

Mais do que os golos, exibições ou resultado, foi a imagem de um apanha-bolas que mais marcou o duelo entre o Newcastle e Wolverhampton (1-1). Adepto da equipa da casa, Lucas Roshford, de 10 anos, ficou famoso depois de ter sido filmado a aplaudir e a incentivar o avançado Miguel Almirón, que estava ajoelhado junto a um painel publicitário quando havia falhado uma boa oportunidade de golo.

Certo, é que o gesto de Lucas se tornou viral nas redes sociais e o Newcastle, sensibilizado pela atitude do pequeno apanha-bolas, convidou-o a visitar as instalações. E estava agendada uma surpresa: Almirón fez questão de aparecer para lhe agradecer o gesto. "O apanha-bolas Lucas Rochford aqueceu os corações de milhares depois da oportunidade falhada pelo Miguel Almirón no domingo. E foi convidado a visitar o centro de treinos para que o Almirón lhe pudesse agradecer", disse o clube inglês.

O pequeno Lucas, acompanhado pelo pai, não só teve oportunidade de visitar as instalações do clube de eleição, como ainda recebeu de presente, das mãos do avançado paraguaio, uma camisola autografada. "Eu queria animá-lo para ele levantar a cabeça, por isso fiz-lhe sinal de que estava tudo bem para dizer que ele tinha feito um bom trabalho, e que devia manter a cabeça erguida e continuar a trabalhar duro", explicou o pequeno Lucas em declarações ao canal do clube.

Veja as imagens da visita: