Há um Benfica-F. C. Porto antes do Benfica-Inter

JN Hoje às 12:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O clássico Benfica-F. C. Porto, que será sempre importante nas contas do título, joga-se antes dos encarnados receberem a formação italiana, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O Benfica irá defrontar o Inter de Milão, a 11 ou 12 de abril, mas antes desse encontro a formação de Roger Schmidt irá ter um duelo de fogo na Liga portuguesa, ao defrontar o F. C. Porto, no Estádio da Luz.

O clássico ainda não tem data oficial agendada, mas deverá realizar-se na sexta-feira ou sábado que antecede a receção das águias ao Inter de Milão. Um pequeno-grande pormenor que, naturalmente, será levado em linha de conta pela equipa técnica liderada por Roger Schmidt.

PUB

O Benfica defronta amanhã o Vitória de Guimarães, na Luz, e desloca-se na jornada seguinte a Vila de Conde, onde irá medir forças com o Rio Ave. Segue-se depois a receção ao F. C. Porto e ao Inter de Milão. Um ciclo exigente que pode ditar muito do que resta na presente temporada.