Há um inglês de origem portuguesa que deixa os grandes de cabeça à roda

Aos 19 anos, Fábio Carvalho está a ser um dos destaques da Segunda Liga inglesa e é associado a Barcelona e Real Madrid

O início de época de Fábio Carvalho está a deixar os grandes clubes europeus de olho no médio ofensivo. Depois de ter marcado três golos e assistido um nos primeiros cinco jogos pelo Fulham, o jogador inglês de origem portuguesa tem vindo a recolher elogios de várias personalidades do futebol e é agora associado ao Real Madrid e Barcelona.

O jornal inglês "Daily Mail" refere que Jorge Mendes ofereceu o jogador, que fica livre na próxima época, aos dois gigantes espanhóis, tendo em conta que recusou a proposta do Fulham de renovação de contrato, que expira em junho de 2022.

Fábio Carvalho nasceu em Lisboa e jogou nas camadas jovens do Benfica, mas mudou-se para Inglaterra na procura dos pais por uma vida melhor. Em Londres, começou a jogar futebol no Balham FC e chamou à atenção dos observadores do Fulham, tendo-se transferido para os "cottagers" em 2015. Mostrou desde cedo ser um talento acima da média e, quando surgiu a oportunidade de jogar pela seleção jovem de Inglaterra, não recusou. Naturalizou-se inglês por treinar e viver em terras de sua majestade.

Assinou o primeiro contrato profissional com o Fulham em maio de 2020 e estreou-se pela equipa principal na época passada, na vitória frente ao Sheffield Wednesday, para a Taça da Liga. O primeiro jogo na Premier League foi contra o Chelsea e o primeiro golo a nível sénior surgiu umas semanas depois, na derrota frente ao Southampton.

Começou a temporada 2021/22 em grande destaque, tendo participado em quatro golos do Fulham em cinco jogos e conquistado o prémio de melhor jogador jovem do Championship (segunda liga inglesa) no mês de agosto. "Posso dizer que ele tem uma grande qualidade para a idade e alguma maturidade para um jogador que acabou de fazer 19 anos. É um jogador muito bom", referiu Marco Silva, treinador do Fulham, à Sky Sports.

Fábio Carvalho é um médio ofensivo, com qualidade no controlo de bola, conseguindo jogar com facilidade em espaços reduzidos. Os seus movimentos de rotura em direção à área são uma das suas maiores valências, bem como todos os requisitos técnicos com bola que apresenta.