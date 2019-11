Há um português entre os cinco alvos de Mourinho para o Tottenham

Nuno Barbosa Hoje às 10:20 Facebook

A lista apresentada pelo jornal britânico "The Sun" contempla ainda um colega de Cristiano Ronaldo na Juventus.

Bruno Fernandes (médio do Sporting), Paulo Dybala (avançado da Juventus), Kalidou Koulibaly (defesa-central do Nápoles), Declan Rice (trinco do West Ham) e Youcef Atal (lateral direito do Nice) são, segundo aquela publicação, os cinco alvos de José Mourinho para reforçar o Tottenham, já na próxima janela de transferências, em janeiro.

Recorde-se que o treinador português, de 56 anos, foi oficializado esta quarta-feira como sucessor de Mauricio Pochettino como técnico dos spurs. Mourinho pega na equipa londrina com o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões bem encaminhado, mas na 14.ª posição da Premier League.

O primeiro jogo do "Special One" está marcado para sábado, em Londres, mas na casa do West Ham.