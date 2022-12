"Há uma coisa que o futebol sempre terá: memória", diz Pedro Proença

JN/Agências Hoje às 20:05 Facebook

O presidente da Liga, Pedro Proença, deixou uma mensagem de agradecimento ao ex-selecionador nacional, Fernando Santos, pelos oito anos ao serviço de Portugal.

Proença destacou as conquistas do Europeu, em 2016, e Liga das Nações, em 2019 como o apogeu do percurso de Fernando Santos ao serviço da Seleção Nacional: "Contigo sorri. Eu e milhões de portugueses. Contigo também chorámos, porque o futebol é mesmo assim. Pode ser ingrato. Mas há uma coisa que o futebol sempre terá: memória", disse o líder do organismo que tutela o futebol profissional português.

O presidente da Liga deixou também uma mensagem de agradecimento, com os olhos postos no passado e... no futuro. "Mereces o meu agradecimento por tudo o que fizeste por Portugal. Que, estou certo, se estenderá a todos aqueles que verdadeiramente amam a Seleção Nacional. Termino partilhando o que não será novidade para ti; os nossos caminhos cruzar-se-ão no futuro, definitivamente. Estamos ambos certos disso porque, antes e acima de tudo, somos amigos", concluiu Pedro Proença.