Há vários cenários para se concluírem as competições europeias

Vários cenários estão a ser equacionados para a conclusão da Liga dos Campeões e Liga Europa, avançou o secretário-geral adjunto da Associação de Ligas Europeias de futebol (European Leagues), reconhecendo que a decisão caberá à UEFA.

As duas principais provas europeias de clubes foram suspensas no início de maio, nos oitavos de final, devido à pandemia de covid-19. "Temos vários cenários para as competições europeias. Acabar os campeonatos no final de julho e início de agosto e, depois, deixar as competições europeias em agosto é um deles, mas a decisão será da UEFA", disse à agência Lusa Alberto Colombo.

A European Leagues representa 36 ligas profissionais de futebol e associações de clubes de 29 países, entra elas a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Alberto Colombo explicou que as estruturas nacionais estão a trabalhar para que seja possível terminar os campeonatos, apesar de já existirem casos em que as competições canceladas, casos da Holanda e da França.

"Respeito as decisões dos governos e as ligas vão respeitar. Estas decisões podiam ter esperado mais um bocado, podiam ser tomadas daqui a umas semanas, mas respeitamos", salientou.

Com a declaração de pandemia, a 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados - nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América - ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.