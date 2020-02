Haaland: "Adorava dizer ao Cristiano Ronaldo que sou jogador graças a ele"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Craque do Borussia Dortmund voltou a fazer "estragos" frente ao PSG e, no final do jogo da Liga dos Campeões, revelou o nome do ídolo: Cristiano Ronaldo.

Tem apenas 19 anos mas já bate recordes. O norueguês Erling Haaland soma números impressionantes - 39 golos em 29 jogos, pelo Salzburgo e Borussia Dortmund, para onde se transferiu no início de janeiro - e na terça-feira voltou a dar que falar, depois de se tornar o jogador mais rápido a chegar aos 10 golos na Champions, ao bisar frente ao PSG.

Considerado o homem do jogo na vitória (2-1) dos alemães, Haaland foi o porta-voz da equipa no final do encontro e, apesar de ser a estrela do momento, mantém os pés bem assentes. "Foi uma noite muito boa. Estou contente por ser o homem do jogo, mas sinto que posso fazer muito melhor. A este nível tenho de jogar melhor, tenho de trabalhar muito e melhorar. O trabalho nunca é suficiente", começou por dizer.

Mas nem só do jogo se falou na "flash". O norueguês aproveitou ainda para deixar uma mensagem ao ídolo, o português Cristiano Ronaldo. "Adorava encontrar Ronaldo. Gostava de lhe dizer que sou um futebolista graças a ele. Para mim, ele sempre foi um modelo", afirmou.