Haaland atinge marca redonda e iguala recorde da liga inglesa

O avançado Erling Haaland chegou aos 50 golos esta temporada, em todas as competições, e igualou o recorde de máximo de golos na Premier League.

Haaland continua a surpreender jogo após jogo. O avançado do Manchester City marcou um dos golos na vitória da equipa sobre o Fulham (2-1) e chegou aos 50 golos na temporada, em todas as competições, em 44 jogos. O norueguês continua a cimentar o legado como o melhor marcador da presente temporada, à frente de, por exemplo, Kylian Mbappé, que leva 34 golos pelo PSG - 46 se contarmos com os números pela França.

Na jornada passada, Haaland bateu o recorde de golos da Premier League, no formato de 38 jogos. O atacante chegou aos 33 golos e superou o registo de Salah, em 2017/18, de 32 golos. Agora, com o tento apontado nesta jornada diante do Fulham, o norueguês chegou aos 34 golos na Liga inglesa.

Assim, Haaland igualou o recorde da Premier League de Andrew Cole e Alan Shearer, que marcaram 34 golos em 1993/94 e 1994/95, respetivamente, numa altura em que a competição tinha 42 jogos.

Faltam seis jornadas para terminar o campeonato inglês e, por isso, as probabilidades de Haaland se tornar o melhor marcador de sempre da Premier League é muito elevada. O "robô" continua a faturar e ninguém parece conseguir pará-lo.