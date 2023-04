Haaland bate recorde de golos na Premier League logo na época de estreia

JN Hoje às 14:51 Facebook

Norueguês passa a ser o jogador com mais golos marcados num campeonato com 38 jornadas. E o Manchester City ainda tem mais sete jogos para fazer.

Já se adivinhava o impacto que Erling Haaland pudesse ter no Manchester City e no futebol inglês. Afinal, foi assim no Salzburgo e no Borussia Dortmund. Mas a primeira época do portento norueguês em Inglaterra é feita de recordes atrás de recordes e o último foi alcançado no jogo com o Arsenal.

Com esse golo, Haaland passou a ser o jogador com mais golos marcados (33) numa edição da Premier League disputada a 38 jornadas, superando os 32 que Mohamed Salah marcou pelo Liverpool em 2017/18. Este recorde tem tudo para se tornar ainda mais inalcançável (a não ser, talvez, para o próprio), já que o Manchester City ainda tem mais sete jornadas para disputar.

Haaland está, agora, a um golo de Shearer e Andy Cole, que marcaram 34 golos na numa edição da liga inglesa, quando esta era distribuída em 42 jornadas.

Esta também já é a melhor temporada da carreira do ex-jogador do Borussia Dortmund, que leva 49 golos marcados em 43 jogos.