Haaland: "Como coração e fígado de vaca"

Erling Haaland tem andado nas bocas do futebol mundial pelo impressionante registo de golos apresentado. Em entrevista a um canal norueguês, o avançado falou sobre a dieta e revelou alguns dos segredos para se manter sempre em forma.

"A primeira coisa que faço de manhã é apanhar alguma luz do sol nos olhos. Faz bem ao ritmo circadiano. Também comecei a filtrar um pouco a minha água. Penso que isso pode trazer grandes benefícios para o meu corpo", começou por revelar Erling Haaland em documentário exibido num canal de televisão norueguês.



Para o avançado do Manchester City, que admite ter-se inspirado em Cristiano Ronaldo para cultivar o cuidado pelo corpo, a alimentação é muito importante para manter os níveis de rendimento no máximo.

"Tento comer comida de qualidade, comida que seja o mais caseira possível, isso é o mais importante. As pessoas dizem que comer carne não é saudável. A carne que comes no McDonald's ou da vaca que está a comer erva ali ao lado? Eu como o coração e o fígado", explicou.

Esta temporada, Haaland conta com 20 golos em 13 jogos e já quebrou alguns recordes. O de primeiro jogador na Premier League a conseguir três hat-tricks consecutivos em três jogos em casa foi um deles.