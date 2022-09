Haaland dá show e trio do PSG resolve: os outros jogos da Champions

Avançado norueguês deu a vitória ao Manchester City com um pontapé acrobático, enquanto o trio Messi, Mbappé e Neymar continua a causar "estragos" na Liga dos Campeões.

No Grupo H, onde compete o Benfica, o PSG derrotou o Maccabi Haifa por 3-1, na deslocação a Israel. Os franceses entraram a perder com um golo de Cherry, mas Messi restabeleceu a igualdade antes do intervalo. À passagem do minuto 70, o argentino assistiu Mbappé para o segundo dos parisienses, até que Neymar fechou o resultado perto do fim. O PSG é líder do grupo, a par do Benfica, com seis pontos.

Em Inglaterra, o Manchester City derrotou o Dortmund por 2-1, naquele que foi o reencontro de Haaland com a antiga equipa... e que reencontro. Bellingham marcou primeiro para os alemães, mas em quatro minutos o City deu a volta. Stones igualou o marcador a passe de De Bruyne e Haaland, assistido com uma bela trivela de João Cancelo, deu a vitória aos ingleses com um pontapé acrobático. Ainda no Grupo G, Copenhaga e Sevilha empataram sem golos.

No Grupo F, o Real Madrid continua a triunfar na defesa do título e bateu o Leipzig por 2-0, com golos de Valverde e Asensio, seguindo líder do grupo. Num dos jogos da tarde, Celtic e Shakhtar empataram a uma bola.

O AC Milan de Rafael Leão venceu o Dínamo Zagreb em casa, por 3-1, com destaque para a assistência do português para o golo de Saelemaekers. No outro jogo do grupo, o Chelsea não foi para além de um empate (1-1) diante do Salzburgo e está em último lugar, com apenas um ponto.

Na partida do Grupo A, onde Liverpool e Ajax competiram na terça-feira, o Nápoles voltou a vencer. Os italianos bateram o Rangers, na Escócia, por 3-0, e seguem líderes do grupo com seis pontos.