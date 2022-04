Haaland deve rumar ao Manchester City por 600 mil euros por semana

JN Hoje às 10:25 Facebook

Um dos maiores segredos do próximo mercado de verão estará desvendado. Segundo o jornal britânico "Daily Mail", Erling Haaland, avançado norueguês do Borussia Dortmund, deu o sim ao Manchester City, num negócio de arregalar os olhos.

O goleador prepara-se para se tornar no jogador mais bem pago da história da Premier League, com um salário mensal de 2,4 milhões de euros, o que dá qualquer coisa como 600 mil euros por semana. O contrato deverá ter a duração de cinco temporadas.

A isto há que juntar os 75 milhões de euros da cláusula de rescisão do norueguês que o City terá de pagar ao Dortmund para consumar a transferência. A vaga no plantel dos germânicos será ocupada por Karim Adeyemi, de 20 anos, mais uma pérola do futebol europeu, que joga atualmente no Red Bull Salzburgo.

Aos 21 anos, Haaland é uma estrela em ascensão no futebol europeu, muito por culpa da veia goleadora que tem exibido desde que despontou no modesto Bryne, pelo qual se estreou com apenas 15 anos.

Seguiram-se Molde, Red Bull Salzburgo e Borussia Dortmund. Só na Alemanha, já marcou 80 golos em 82 jogos, sendo que o total da carreira apresenta números igualmente impressionantes: 149 golos em 193 partidas.

Estes registos atraíram a atenção de vários clubes, com o nome de Haaland a ser associado a Real Madrid e Barcelona, entre muitos outros. No entanto, o futuro deverá passar pelo Manchester City, onde também jogou o pai, Alfe Inge-Haaland, entre 2000 e 2003.

Está dado o pontapé de saída para um verão que promete ser quente no que toca a negócios no futebol. Com a situação de Haaland aparentemente resolvida, os holofotes centrar-se-ão em Kyllian Mbappé, avançado do PSG, que está em fim de contrato com os parisienses e tem sido apontado com insistência ao Real Madrid. E também aqui os milhões prometem a andar à roda.