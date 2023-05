Haaland e o City desafiam o senhor da Champions

Nuno A. Amaral Hoje às 12:30 Facebook

Inter à espera de adversário para a final da Liga dos Campeões. "Cityzens" e o Real Madrid em duelo decisivo, após o 1-1 da primeira mão na capital espanhola.

Após o triunfo do Inter sobre o Milan, que devolveu os "nerazzurri" à final da Champions, 13 anos depois de terem conquistado o troféu, com José Mourinho ao leme, Manchester City e Real Madrid defrontam-se esta quarta-feira, em Inglaterra, à procura de um lugar na decisão de Istambul.

A primeira mão entre as equipas de Pep Guardiola e de Carlo Ancelotti terminou empatada a um golo, pelo que está tudo em aberto para o jogo desta noite no Estádio Ettihad, com muitas estrelas prontas a brilhar. Do lado do City, que vai contar com os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva no onze, as maiores expectativas recaem no avançado Erling Haaland, que está a fazer uma época de estreia de sonho no clube inglês, com 52 golos já marcados, 12 dos quais na Champions.