Haaland entre os candidatos a melhor jogador da época na Premier League

O avançado norueguês Erling Haaland, que bateu o recorde de golos numa só época na Liga inglesa de futebol, é um dos sete nomeados para o prémio de melhor jogador da temporada 2022/23, anunciou, esta quinta-feira, a Premier League.

Na corrida ao galardão, Haaland tem a companhia do belga Kevin de Bruyne, colega no Manchester City, do compatriota Martin Odegaard (Arsenal) e dos ingleses Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) e Kieran Trippier (Newcastle).

O avançado norueguês, de 22 anos, está a disputar a primeira época na Liga inglesa e já marcou 36 golos, superando o anterior recorde da prova, criada em 1992, que estava fixado em 34 remates certeiros e pertencia aos ingleses Alan Shearer e Andy Cole.

Haaland, Odegaard e Saka estão também nomeados para a categoria de melhor jogador jovem, em conjunto com o neerlandês Sven Botman (Newcastle), o equatoriano Moisés Caicedo (Brighton), o sueco Alexander Isak (Newcastle), o argentino Alexis Mac Allister (Brighton) e o brasileiro Gabriel Martinelli (Arsenal).