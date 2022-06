Haaland já veste de azul e Braga renova com o maestro Horta

JN Hoje às 13:02 Facebook

O goleador norueguês Haaland assinou por cinco temporadas pelo Manchester City, cumprindo a última formalidade de um negócio há muito alinhavado. Por cá, André Horta renovou até 2027 pelo Braga e Capela está de volta ao Académico de Viseu, da Liga 2.

Braga: André Horta, médio de 25 anos, acertou a renovação do vínculo com os arsenalistas até 2027. Com 146 jogos pelos bracarenses, André Horta já conquistou uma Taça da Liga (2019/2020) e uma Taça de Portugal (2020/2021) com a camisola do Braga.

Académico de Viseu: Capela está de regresso a Viseu. O experiente médio, de 36 anos, estava em fim de contrato com o Penafiel, após três épocas nos durienses. Capela é o primeiro reforço oficialmente confirmado pela SAD viseense para a época 2022/2023, na qual vai competir na Liga 2, e vai reencontrar no clube o técnico Pedro Ribeiro, com quem trabalhou em Penafiel.

Ponferradina: O português José Gomes é o novo treinador do Ponferradina, que compete na 2.ª Liga espanhola. Após ter deixado os sauditas do Al Taawon, o técnico, de 51 anos, regressa ao segundo escalão de Espanha, onde já orientou o Almería, entre 2019 e 2021.

Manchester City: Erling Haaland foi oficializado como reforço pelo campeão inglês. O antigo avançado do Borussia Dortmund assinou até 2027 pelos "citizens" e sente-se "no sítio certo" para poder realizar os seus sonhos. "É impossível não gostar da forma como a equipa joga. Cria muitas oportunidades em cada jogo e isso é perfeito para um jogador como eu. Quero marcar golos, ganhar troféus e evoluir", disse o norueguês, ao sítio do clube inglês.

Roma: Nemanja Matic aterrou na capital italiana para reforçar a Roma, que tem José Mourinho como treinador. O médio sérvio, que em Portugal jogou pelo Benfica, deixou o Manchester United, onde jogou entre 2017 e este ano, e vai reforçar o meio-campo da equipa "giallorosso", que na última época conquistou a Liga Conferência da Europa.

Corinthians: Apanhado numa festa enquanto o Corinthians perdia com o Cuiabá, em jogo a contar para a 10.ª jornada do Brasileirão, Jô rescindiu com a equipa orientada pelo português Vítor Pereira. "Terem a cara de pau de publicar o vídeo, de filmarem o jogo e a mim como se fosse um crime... Não matei ninguém. Sou corintiano, sempre me dediquei ao máximo, mas tenho a minha vida pessoal. Não deixei de fazer meu trabalho, nem menosprezei a instituição Corinthians. Fiquei triste", reagiu o avançado, de 35 anos.