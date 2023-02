Haaland motiva guerra de marcas e vai ganhar 22,7 milhões

Tomás de Almeida Moreira Hoje às 19:31 Facebook

O avançado do Manchester City vai auferir cerca de 22,7 milhões de euros por ano depois de uma guerra entre a Nike, Puma e Adidas para lhe fornecer as chuteiras. A empresa norte-americana terá ganho a corrida, tornando Haaland no segundo jogador mais bem pago do mundo, apenas atrás de Neymar.

Erling Haaland tem realizado uma época cheia de golos. O ponta de lança do Manchester City já marcou 33 vezes em 33 partidas esta temporada, e tem sido uma das figuras da equipa de Pep Guardiola. Na primeira metade da época, o prodígio nórdico utilizou chuteiras da Nike, empresa com a qual tinha contrato até janeiro.

Porém, depois de ter terminado a sua ligação com a marca norte-americana, o avançado tem sido disputado ao longo das últimas semanas pelas três maiores marcas do setor (Nike, Puma e Adidas). Segundo o site inglês "The Athletic", o jogador de 22 anos já escolheu, e terá sido a Nike a convencê-lo, com um contrato chorudo na ordem dos 24 milhões de dólares (cerca de 22,7 milhões de euros) por ano.

Haaland foi visto com sapatilhas das três marcas no último mês, e foram feitas propostas lucrativas por parte de cada uma para assegurar os seus serviços. Apesar dos valores astronómicos apresentados ao jogador do Manchester City, o conforto e a satisfação com o produto terão sido os fatores mais importantes para o ex-avançado do Borussia Dortmund, de acordo com o jornal.

As três opções atraíam Haaland por diversas razões. O ponta de lança tem laços com a Nike desde os 14 anos; o novo chefe executivo da Adidas, Bjorn Gulden, é amigo chegado da família e terá pressionado o norueguês; e a Puma fornece os equipamentos do Manchester City desde 2019 e vai continuar com o clube inglês até 2029.

Após várias semanas de muita especulação, Haaland terá decidido voltar à Nike e espera-se que assine o contrato nos próximos dias.

A Puma parece conformada com a decisão, dado que a empresa alemã já respondeu, "roubando" Jack Grealish, colega de Haaland no Manchester City, à Nike.

A confirmar-se a renovação com a marca norte-americana, Haaland tornar-se-á o segundo jogador do mundo mais bem pago num contrato de fornecedor de chuteiras, ultrapassando Cristiano Ronaldo (Nike) e Lionel Messi (Adidas). O único futebolista acima do norueguês continuará a ser Neymar. O brasileiro do Paris Saint-Germain aufere mais de 26 milhões de euros por ano no seu contrato com a Puma.