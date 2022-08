Haaland tranquilo relativamente à pressão para se impor no City

Contratado ao Dortmund este verão, a troco de 75 milhões de euros, Erling Haaland está tranquilo quanto à adaptação ao Manchester City e não se mostra preocupado com o tempo necessário para o entrosamento com a equipa de Guardiola.

"Algumas pessoas podem demorar tempo e outras podem entrar diretamente. Temos de ver, mas não estou preocupado. A vida é assim, para um jogador. Tens de viver com isso. És uma espécie de artista. És julgado todas as semanas pelo que fazes em campo. A química em campo com os outros jogadores é algo que virá, não sei se demorará semanas, meses, mas isso é algo que temos que construir todos os dias no treino", explicou o norueguês.

O avançado, de 22 anos, foi contratado para colmatar uma lacuna no plantel dos citizens, relacionada com a ausência de um ponta de lança de raíz, que marcasse muitos golos por temporada. Como, no Dortmund, Haaland faturou por 86 vezes, nos 89 jogos disputados em três anos, Guardiola acreditou na qualidade e potencial do goleador para preencher a vaga. "Sou um jogador que tem fome de golos, que dá cem por cento, que quer ganhar todos os jogos. São coisas simples, mas muito importantes", afirmou.

Após experiência na Noruega (Bryne e Molde), Áustria (Salzburgo) e Alemanha (Dortmund), Haaland está ansioso por experimentar o ambiente da Premier League.

"Estou ansioso para sentir a atmosfera e a rivalidade entre os adeptos. Já vi muitos jogos em Inglaterra e isso é algo que sempre gostei muito. Além da sensação do jogo, o ritmo. Vai ser difícil e essa é a coisa encantadora da Premier League. É uma competição bonita e dura, por isso é a liga mais popular do mundo", concluiu o goleador.