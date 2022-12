Haaland: "Ver outros jogadores a marcar no Mundial mexeu comigo"

Após o triunfo contra o Leeds (3-1), onde marcou dois golos, Erling Haaland revelou o que sentiu ao ficar de fora do Mundial 2022. A Noruega, país que o avançado representa, falhou a qualificação

"Tenho estado em casa, um pouco chateado por não ter estado no Mundial. Recarreguei as minhas baterias. Ver outros jogadores a marcar para ganhar jogos no Mundial mexeu comigo, motivou-me e irritou-me. Estou mais esfomeado do que nunca", assegurou o atacante, de 22 anos.

Haaland bisou na vitória com o Leeds, mas saiu insatisfeito do embate da Premier League.

PUB

"Tenho uma meta [de golos], mas não posso dizê-la. Acabei de dizer dentro do balneário que podia ter marcado cinco, mas o mais importante é que ganhámos", confessou o norueguês.

O Manchester City segue no segundo lugar, a cinco pontos do líder Arsenal, mas a missão dos cityzens é clara.

"Temos de caçar o Arsenal. Poderia ter marcado mais alguns, mas é a vida e tenho de treinar mais", concluiu.

Erling Haaland chegou esta época ao Manchester City e soma já 26 golos e três assistências em 20 jogos. No duelo com o Leeds tornou-se o jogador que chegou mais rápido aos 20 golos na Premier League, precisando apenas de 14 jogos.