Hackman reforça defesa gilista

O lateral direito Hackman é reforço do Gil Vicente, tendo assinado um contrato até ao final da época 2023/24.

O defesa ganês, de 26 anos, rumou a Barcelos depois de quatro temporadas ao serviço do Portimonense, nas quais marcou dois golos em 69 partidas oficiais, mas nenhuma delas na época transata.

Antes de jogar no emblema algarvio, Hackman representou, em Portugal, o Vila Real, na temporada 2014/15, o Boavista, em 2015/16, tendo contabilizado 15 jogos oficiais, e o Desportivo das Aves, emblema pelo qual apontou dois golos em 25 partidas na temporada 2016/17.

Hackman é o oitavo reforço do emblema de Barcelos para a época 2021/22, depois do guarda-redes Kritciuk (Belenenses SAD), dos defesas Zé Carlos, emprestado pelo S. C. Braga, e Lucas Cunha, também ex-jogador do Braga, do médio Matheus Bueno (Coritiba, do Brasil), do extremo Bilel (Farense) e dos avançados Élder Santana (Sanjoanense) e Fran Navarro (Valência, de Espanha).