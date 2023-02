Hagi volta às origens para completar a obra no Farul

Lenda romena tornou-se dono e treinador do clube em que iniciou a carreira para levá-lo ao primeiro título de campeão

Como se não bastasse ter sido o maior jogador de sempre do país, Gheorghe Hagi tem dedicado os últimos anos a remar contra a maré do futebol romeno, manchado por escândalos, polémicas, problemas financeiros e fustigado por desaparecimentos de clubes, mais ou menos históricos, que não resistem à má gestão e à falta de dinheiro. Como fez nos tempos de jogador, Hagi surgiu como um oásis neste deserto. Depois de meter as chuteiras no baú e de dar os primeiros passos como treinador, voltou a Constanta, onde nasceu, cresceu e começou a carreira profissional. Fundou um clube, criou a melhor academia de formação do país e em 2021 juntou o Viitorul ao Farul, o primeiro emblema que representou e que nesse ano lutava para sobreviver. Tornou-se dono, investidor maioritário e treinador: agora, está no caminho certo para fazer dele campeão pela primeira vez.

Cinco anos antes de se unirem, em 2016, ao mesmo tempo que o Viitorul se preparava para consumar uma ascensão meteórica desde o terceiro escalão até ao título, o Farul declarou falência. Não desapareceu de vez porque um grupo de adeptos não deixou, mexendo-lhe o nome (Suporter Spirit Club Farul Constanta), mas preservando a essência, e mantendo-o em atividade, mesmo que fosse longe da elite. Dois anos depois, o nome Farul Constanta foi adquirido por um ex-jogador transformado em empresário, que, depois, convenceu os adeptos a unirem forças para levantar o clube. Mais dois anos passaram e o Farul voltou a ser visto no primeiro escalão.