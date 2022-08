Croatas foram multados em 23 mil euros.

A UEFA castigou esta sexta-feira o Hajduk Split por cânticos racistas contra os jogadores do Vitória de Guimarães, no jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, anunciou o clube.

A formação croata terá de fechar ao público os setores do estádio com mais de três mil lugares e pagar uma multa de 23 mil euros, no encontro frente ao Villarreal, relativo ao play-off de acesso à fase de grupos da prova.