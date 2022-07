Haller ausente dos relvados vários meses, após operação aos testículos

JN/Agências Hoje às 16:40 Facebook

O avançado costa-marfinense ​​​​​​​Sébastien Haller, do Borussia Dortmund, foi operado com sucesso aos testículos e irá ficar alguns meses ausente dos relvados, informou esta quarta-feira o diretor desportivo do emblema da Liga alemã de futebol.

Em 18 de julho, Haller foi diagnosticado com um tumor nos testículos, depois de se queixar de um desconforto durante um treino, tendo deixado o estágio da equipa na Suíça para iniciar a recuperação.

"Ele [Haller] teve uma operação bem-sucedida na semana passada. Definitivamente, ficará fora [dos relvados] por alguns meses. A operação correu muito bem e ele está no caminho certo", revelou o diretor desportivo do Dortmund, Sebastian Kehl.

No inicio do mês, o ponta de lança africano foi anunciado como reforço do Dortmund até 30 de junho de 2026, após época e meia no Ajax, a última com 11 golos marcados e duas assistências na 'Champions'.

Haller, de 28 anos, que foi contratado para o lugar do norueguês Erling Haaland, transferido para os ingleses do Manchester City, regressou à 'Bundesliga', após ter atuado no Eintracht Frankfurt entre 2017 e 2019.