Haller confia na recuperação de um tumor testicular

O futebolista internacional da Costa do Marfim Sebastien Haller, recém-contratado pelos alemães do Borussia Dortmund aos neerlandeses do Ajax, mostrou-se, esta terça-feira, confiante na recuperação e regresso à competição, após ser diagnosticado com um tumor testicular.

"Estou emocionado. Sei que, graças a vocês, isto não vai passar de mais uma prova no nosso caminho em comum", escreveu o avançado nas redes sociais para agradecer as mensagens de apoio recebidas, maioritariamente por adeptos do novo clube.

O atleta de 28 anos, nascido em França, abandonou segunda-feira o estágio do Dortmund, na Suíça, devido à deteção do problema oncológico durante os habituais exames médicos.

"Toda a família do Borussia deseja que Sebastien recupere completamente o quanto antes e que possamos voltar a abraçá-lo rapidamente. Faremos tudo o possível para que tenha o melhor tratamento disponível", declarou o diretor-desportivo da equipa alemã, Sebastien Kehl.