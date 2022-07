"Halo": um herói contestado que começa a reunir consenso

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 16:43 Facebook

Inicialmente contestado por pilotos e equipas, o "halo" tem feito milagre atrás de milagre na Fórmula 1. No passado domingo, voltou a evitar o pior e mostrou, uma vez mais, a sua utilidade. Conheça um pouco mais sobre este dispositivo de segurança que passou de "patinho feio" a "herói".

O que se poderia estar a escrever, esta segunda-feira, sobre Guanyu Zhou e Alex Albon, se a partir de 2018 a Federação Internacional do Automóvel (FIA) não tivesse imposto a colocação de "halo" nos monolugares da Fórmula 1? Esta é uma pergunta que certamente veio à cabeça de milhares de pessoas depois de, no passado domingo, os pilotos da Alfa Romeo e Williams, respetivamente, terem sido salvos por uma tecnologia de segurança que no início recebeu o repúdio de grande parte das marcas e pilotos.

Sim, se atualmente o "halo" parece reunir o consenso no que toca a "peça" indispensável num monolugar, nos primeiros tempos foi sobretudo criticado e apelidado de "atentado" à estética dos carros. Mas para quem não está por dentro do assunto, em que consiste, afinal, este dispositivo de segurança?