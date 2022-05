Hamache chamado pela primeira vez à seleção da Argélia

O defesa dos axadrezados, após uma época muito positiva no Bessa, está perto de jogar pela primeira vez pela equipa principal argelina.

Yanis Hamache, defesa esquerdo franco argelino, de 22 anos, que representa o Boavista há duas épocas, foi, nesta sexta-feira, pela primeira vez, convocado à seleção principal da Argélia.

O experiente defesa dos axadrezados integra a lista para os próximos jogos de qualificação para a CAN'2023 com o Uganda (4 de junho) e Tanzânia (8 de junho).

Hamache, cujo passe está avaliado em dois milhões de euros pelo site especializado Transfermarkt, tem sido associado a vários clubes, havendo, ao que foi possível apurar, contactos exploratórios, em relação a uma possível transferência. A ligação ao Boavista termina em junho de 2023.

O lateral acabou a época com nove ações diretas para golo, quatro golos marcados e cinco assistências em 31 jogos realizados. Foi uma das figuras do Boavista e revelação do último campeonato.

Hamache está ao nível dos melhores laterais do campeonato, como são os casos de Grimaldo (5 golos e 5 assistências na I Liga) ou Pedro Porro (4 golos e 4 assistências na Liga.