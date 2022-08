Hamache reintegrado no treino do Boavista após falhar transferência

JN/Agências Hoje às 18:20 Facebook

O futebolista internacional argelino Yanis ​​​​​​​Hamache foi esta quarta-feira reintegrado no treino do Boavista, decorrido no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto, depois de ter falhado a transferência para os ucranianos do Dnipro.

Apontado frequentemente à saída dos axadrezados, o defesa tinha sido autorizado no início da semana passada a ausentar-se dos trabalhos sob orientação do treinador Petit para acertar os termos do contrato com o terceiro classificado da edição 2021/22 do principal escalão da Ucrânia, mas o negócio 'caiu' nas últimas horas.

"Recebi muitas mensagens de adeptos do Boavista que me tocaram muito. Quero dizer que neste momento ainda estou no Boavista. Não saí", publicou Yanis Hamache nas redes sociais, colocando um vídeo do seu regresso a Portugal já na noite de terça-feira.

O lateral canhoto, de 23 anos, foi titular no triunfo caseiro frente ao Santa Clara (2-1), em 14 de agosto, da segunda jornada da Liga, e deslocou-se em jeito de despedida para junto dos adeptos do Boavista no final da partida, tendo deixado o relvado em lágrimas.

Contratado aos franceses do Nice no verão de 2020, depois de um empréstimo ao Red Star, Yanis Hamache contabilizou seis golos e 10 assistências nos 59 encontros feitos desde então ao serviço dos 'axadrezados', aos quais está vinculado até junho de 2023.

O Boavista, atual terceiro colocado do campeonato, com seis pontos, prosseguiu hoje a preparação da receção ao Benfica, quarto, com idêntica pontuação, mas menos uma partida, no sábado, às 18 horas, no Estádio do Bessa, no Porto, em jogo da quarta jornada.