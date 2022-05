Hamburgo em vantagem no play-off da liga alemã

JN/Agências Ontem às 22:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O Hamburgo deu um passo importante rumo à Liga alemã ao derrotar, fora, o Hertha, por 1-0, esta quinta-feira, na primeira mão da final do play-off de permanência.

O único golo foi apontado pelo médio holandês Ludovit Reis, à passagem do minuto 57, na sequência de uma assistência do colega de equipa, o suíço Miro Muheim.

O Hertha acedeu a este play-off por ter sido o 16.º classificado da Bundesliga, com 33 pontos, enquanto o Hamburgo ganhou o direito a disputá-lo por via do terceiro lugar que alcançou na 2.ª Liga alemã, na qual somou 60 pontos.

A segunda mão da final play-off está marcada para a próxima segunda-feira, dia 23, no Volksparkstadion, em Hamburgo.