Hamilton eleito o melhor piloto de 2020

JN/Agências Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O britânico Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, foi considerado o melhor piloto de 2020 pelos diretores das escuderias presentes no campeonato do mundo da disciplina rainha do desporto automóvel.

Hamilton, que igualou o recorde de sete títulos mundiais de Michael Schumacher e superou o máximo de vitórias do ex-piloto alemão (totaliza agora 95 triunfos em grandes prémios), obteve 171 pontos, numa votação cujos resultados foram divulgados esta quinta-feira no site oficial dos organizadores do campeonato.

Ao volante de um Mercedes, o britânico venceu 11 das 16 corridas de uma temporada muito perturbada pela pandemia de covid-19, que esteve na origem do regresso do Grande Prémio de Portugal ao Mundial de F1, realizado no Autódromo Internacional do Algarve e vencido por Hamilton.

O piloto britânico terminou à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull), vencedor da última corrida do Mundial de F1 de 2020, no domingo, em Abu Dhabi, que totalizou 156 pontos, e do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), contemplado com 132.