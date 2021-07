Hamilton foi o mais rápido no novo sistema de qualificação

JN/Agências Ontem às 23:22 Facebook

O piloto britânico, Lewis Hamilton (Mercedes), fez a volta mais rápida no novo sistema de qualificação que vai estrear no Grande Prémio da Grã-Bretanha, décima prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

O atual campeão em título fez a melhor volta em 1.26,134 minutos, batendo o holandês Max Verstappen (Red Bull) por 0,075 segundos.

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) foi terceiro, a 0,194 segundos do seu companheiro de equipa.

Este fim de semana, a Fórmula 1 estreia um novo formato de Grande Prémio. A qualificação foi antecipada de sábado para sexta-feira e apenas alinha a grelha de partida para a primeira de duas corridas, a realizar no sábado, com apenas 17 voltas e sem paragens obrigatórias nas boxes.

Oficialmente, essa primeira corrida, denominada 'sprint', atribui três pontos ao vencedor, dois pontos ao segundo e um ponto ao terceiro e define a ordem de partida para a corrida principal, disputada como habitualmente no domingo.

O britânico George Russell (Williams) foi a grande surpresa do dia, ao conseguir o oitavo posto, o seu melhor resultado em qualificação na Fórmula 1 até ao momento.

Reveja os melhores momentos da estreia do novo formato de qualificação.