Hamilton sobre o alargamento da Fórmula 1 em 2023: "São muitas corridas"

Na antecâmara do Grande Prémio do Brasil, a penúltima prova da temporada, que de realiza no domingo, Lewis Hamilton abordou o alargamento do calendário do Mundial, das atuais 22 provas para 24, em 2023: "São muitas corridas".

Em entrevista ao sítio "Globo Esporte", Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, considerou algo exagerado o alargamento de 22 para 24 corridas, em 2023, um novo recorde na Fórmula 1.

"Amo correr, por isso sinto-me em conflito. Penso 'ter mais corridas é ótimo', mas são muitas corridas", explicou o piloto britânico, que confessa alguma dificuldade em gerir o seu quotidiano, realidade que se agudiza com o alargamento do calendário de provas.

"Quando se é mais novo, tem-se muita energia e tempo. Hoje, tenho muitas coisas em que realmente tento focar-me, como construir a instituição Mission 44, a minha produtora e abordar temas complexos neste desporto. Fazer isso tudo e participar em 24 corridas é uma tarefa exigente", revelou o heptacampeão de Fórmula 1.

A próxima temporada arranca a 5 de março, com o Grande Prémio do Bahrein, e termina no dia 26 de novembro, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Atual 5.º classificado no Mundial de pilotos, a 200 pontos de distância do já campeão Max Verstappen (Red Bull), Hamilton aprendeu, num ano atribulado para si e para a Mercedes, a "não focar em coisas que não se pode controlar" e a "acreditar e não desistir".