Hamilton usa capacete arco-íris apesar da proibição da FIA

Lewis Hamilton (Mercedes) utilizou um capacete arco-íris na sessão de treinos livres do GP do Bahrain, apesar de a FIA proibir gestos sociais e políticos nos eventos referentes às competições que organiza. O piloto britânico é um conhecido ativista dos direitos LGBTQI+ e já tinha avisado que não seria silenciado no que toca à luta pelos direitos humanos

"Nada me impedirá de falar sobre as coisas que me apaixonam e sobre os problemas que existem. Se não posso defender os direitos humanos e não posso continuar com o que tenho vindo a fazer durante estes anos, prefiro não correr mais", disse Lewis Hamilton.

Recorde-se que, em dezembro de 2022, a FIA passou a proibir demonstrações políticas de pilotos que não fossem aprovadas previamente. O órgão alterou o seu código de conduta e atualizou um artigo, que passou a considerar uma violação "fazer ou exibir declarações ou comentários políticos, religiosos e pessoais (...) a menos que tenha sido dada aprovação prévia por escrito da FIA ou pela ASN [autoridade desportiva nacional]".

Esta nova política surgiu após o piloto britânico ter aderido ao movimento "Black Lives Matter", utilizando uma t-shirt alusiva ao protesto no GP da Toscana, em 2020. Também Sebastian Vettel se pronunciou contra a exploração petrolífera, durante uma prova no Canadá, em junho.