Hamilton vence GP de Espanha e dilata vantagem no comando do Mundial de F1

O britânico (Mercedes) venceu, este domingo, o Grande Prémio de Espanha, ultrapassando o holandês Max Verstappen (Red Bull) a seis voltas do final, e aumentou a vantagem no comando do Mundial de pilotos.

Hamilton conquistou a 98.ª vitória na F1, terceira no campeonato de 2021, segunda consecutiva, depois de ter vencido o GP de Portugal, deixando Verstappen a 15,841 segundos e o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), terceiro, a 26,610.

Com estes resultados, Hamilton tem agora 94 pontos na liderança do Mundial de pilotos, contra 80 de Verstappen (que fez a volta mais rápida da corrida e, com isso, somou um ponto extra), enquanto Bottas é terceiro, com 48.