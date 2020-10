Hamilton vence GP de Portugal e torna-se o piloto com mais triunfos da história

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:45 Facebook

O britânico venceu, este domingo, o GP de Portugal e conseguiu a 92.ª vitória da carreira, tornando-se o piloto com mais triunfos na Fórmula 1, à frente do alemão Michael Schumacher.

O Autódromo Internacional do Algarve mereceu elogios de Lewis Hamilton - o britânico caracterizou o circuito como "extremamente desafiador" - e promete ficar na memória do piloto da Mercedes já que foi lá que fez história este domingo. Hamilton venceu o GP de Portugal, conseguiu o 92.º triunfo da carreira e tornou-se nada mais, nada menos, do que no piloto com mais triunfos da história da Fórmula 1, deixando para trás o alemão Michael Schumacher.

O britânico, que partiu da pole position, deixou o companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), a 25,592 segundos e o holandês Max Verstappen (Red Bull) a 34,508.

"Pensava que só conseguiria o que consegui hoje nos meus maiores sonhos. Vou precisar de tempo para digerir tudo isto... Não consigo mesmo encontrar palavras neste momento para dizer o que sinto", afirmou Hamilton no final da prova.

Portugal volta a ficar associado a um momento histórico da Fórmula 1, depois de, em 1987, ter sido palco do Grande Prémio em que Alain Prost superou as 27 vitórias de Jackie Stewart.

Com estes resultados, o piloto britânico ficou mais perto do sétimo título mundial, tendo alargado a liderança do campeonato. Hamilton lidera com 256 pontos, à frente de Valtteri Bottas (179) e Max Verstappen (162).