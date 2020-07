Hamilton vence Grande Prémio da Hungria

Miguel Pataco Hoje às 16:12 Facebook

O hexacampeão do Mundo garantiu o segundo triunfo consecutivo no Mundial de F1 de 2020, dominando a corrida em Hungaroring e saltando para a liderança do campeonato. Max Verstappen impediu a dobradinha da Mercedes, ao resistir ao derradeiro assalto de Valtteri Bottas.

Depois de ter sido segundo no Grande Prémio da Áustria e ter vencido o GP da Estíria, ambos disputados no Circuito Red Bull Ring, Lewis Hamilton voltou a mostrar toda a sua superioridade na Hungria, apesar de problemas nos pneus que teve perto do fim da corrida. O britânico foi obrigado a uma paragem extra nas boxes, mas a vantagem que tinha sobre Verstappen era suficiente para segurar a liderança.

Além disso, com um novo jogo de pneus "soft" Hamilton ainda garantiu o ponto extra da volta mais rápido, batendo, inclusive, o recorde da pista na última volta. Verstappen também deu espetáculo. Depois de um susto na volta de formação da grelha - chegou a danificar a asa dianteira -, o holandês recuperou de sétimo até ao segundo posto e limitou Bottas ao lugar mais baixo do pódio.

Depois do excelente resultado na qualificação - terceiro e quarto lugares -, a Racing Point voltou a dar cartas na corrida, com Lance Stroll a ser o quarto classificado, à frente do segundo Red Bull (Alex Albon) e do melhor dos Ferrari, o de Sebastian Vettel, que teve de se contentar com o sexto posto. O início de época não está a correr nada bem para a Scuderia.

No Mundial, Hamilton lidera com 63 pontos conquistados, mais cinco do que o companheiro de equipa, Bottas (58), enquanto Verstappen saltou para terceiro, com 33. Lando Norris, da McLaren, é quarto (26), enquanto Charles Leclerc, que não pontuou na corrida deste domingo, é o melhor dos Ferrari no Mundial, na sétima posição, com apenas 18 pontos.