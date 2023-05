Handel coloca vitorianos no mapa da Europa

Triunfo do V. Guimarães, na visita ao Rio Ave (0-1), garantido na segunda parte, vale apuramento para a Liga Conferência

O cabeceamento oportuno de Handel permitiu ao V. Guimarães derrotar o Rio Ave e garantir a presença na Liga Conferência, em 2023/24. Os vimaranenses beneficiam do facto do Chaves, que ainda poderia alcançar pontualmente a equipa minhota, não se ter inscrito nas competições europeias.

O conjunto de Vila do Conde assumiu as rédeas do jogo, desde bem cedo, e os vitorianos iam aproveitando o espaço nas costas para tentar criar perigo através de venenosos contra-ataques. No entanto, a primeira grande oportunidade surgiu da cabeça de Leonardo Ruiz, que obrigou Bruno Varel a uma grande defesa para manter o marcador inalterado, aos 21 minutos.