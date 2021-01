Hansi Flick admite que Tiago Dantas poderá ser opção no Bayern Munique

JN/Agências Hoje às 21:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Tiago Dantas poderá ser convocado pela primeira vez pela equipa principal do Bayern Munique e pode ser lançado já no domingo no jogo contra o Mainz, para a Liga alemã, garantiu Hansi Flick.

O jovem português, de 20 anos, rodou na primeira parte da temporada nas reservas do clube, no terceiro escalão, mas agora Hansi Flick, treinador dos bávaros, chamou-o à equipa principal e admitiu, na conferência de imprensa de hoje, que o poderá convocar já para esta ronda.

"Pode integrar a convocatória", admitiu Flick, acrescentando que "depende dele jogar ou não. "A equipa tem um plantel muito bom, obviamente, temos alternativas e profundidade e é importante que mostre qualidade em todos os treinos", defendeu.

Tiago Dantas, internacional nos escalões jovens, foi emprestado esta época pelo Benfica ao Bayern, em outubro, tendo alinhado até agora no Bayern ​​​​​​​II, mas, face às boas exibições, Flick optou mesmo por antecipar a sua chamada ao campeão alemão em título.