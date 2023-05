Hapoel Beer-Sheva de Miguel Vítor não desiste do campeonato israelita

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 22:12 Facebook

Equipa de Miguel Vítor, Hélder Lopes e André Martins fica a quatro pontos do Maccabi Haifa, e ainda pode atingir o título israelita, a duas jornadas do final do campeonato

O conjunto do antigo defesa do S.L. Benfica, Miguel Vítor, venceu por 1-0 na visita ao reduto do Ashdod, esta segunda-feira, e continua na corrida pelo título.

O Hapoel Beer-Sheva chegou à vantagem através de um golo de Ramzi Safuri, aos 6 minutos, e segurou o resultado até ao final do encontro. Para além do capitão Miguel Vítor, português que se naturalizou israelita no ano passado, e já alinhou pela seleção principal do país, Hélder Lopes, a titular, e André Martins, lançado a partir do banco, na segunda parte, foram os outros jogadores portugueses em campo.

A equipa comandada por Elyaniv Barda ocupa, a duas jornadas do fim, o segundo lugar no grupo da fase de apuramento do campeão, com 74 pontos, atrás do Maccabi Haifa, que soma 78 pontos, e venceu, também, esta segunda-feira, por 3-1, frente ao Maccabi de Tel Aviv, com André Geraldes, lateral português do Maccabi Tel Aviv, a marcar dentro da própria baliza.