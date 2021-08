Harry Kane falha de novo o treino do Tottenham e vai ser multado

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:46 Facebook

Harry Kane não compareceu novamente no treino do Tottenham esta terça-feira de manhã. O avançado deverá ser multado pela falta de segunda-feira e a situação com a direção do clube está cada vez mais complicada.

A falta de comparência no treino de segunda-feira deverá valer uma multa a Harry Kane, segundo informa a Sky Sports. O clube está desapontado com a atitude do avançado, que voltou a faltar ao treino da equipa esta terça-feira. A situação com a direção do Tottenham está "tensa", como informa Fabrizio Romano, jornalista da mesma publicação.

O jornalista explica que Kane planeia regressar apenas no final desta semana e vai discutir o seu futuro com a direção do clube, que está consciente da vontade do jogador em sair e jogar na Liga dos Campeões, a prestigiada competição em que o Tottenham não está presente esta época.

O inglês falou com um jogador do Manchester City, clube que deverá ser o destino do avançado caso consiga transferir-se, para dar a conhecer a vontade de se juntar ao finalista da edição anterior da Champions. Alguns atletas do City já estão a par da vontade de Kane em se tornar reforço da equipa de Pep Guardiola, segundo informa o "The Athletic".

A transferência de Kane para outro clube da Premier League é difícil e uma situação delicada. O presidente do Tottenham Daniel Levy sempre mostrou que não pretendia vender o seu melhor jogador para um rival da mesma Liga e, de facto, no passado já se foi intransigente neste sentido. Em 2012 e em 2013, Levy mostrou-se disponível para vender Modric e Gareth Bale, na altura os craques da equipa, mas nunca a um clube inglês. A realidade é que foram ambos vendidos, embora em anos diferentes, ao Real Madrid.

A transferência de Kane para um clube da liga inglesa dificulta o processo de venda, pelo preço mais elevado do negócio e pela posição de Daniel Levy. No entanto, o desejo do avançado é mesmo sair e estas ausências dos treinos parecem ser com objetivo de colocar uma pressão maior na direção do clube para concretizar a venda.