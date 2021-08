Harry Kane falha treino do Tottenham e especulação aumenta

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Harry Kane não compareceu no treino do Tottenham desta segunda-feira, o primeiro após as férias do inglês. Com esta ausência, aumenta a especulação acerca de uma possível saída do clube.

Estava tudo previsto para que Harry Kane regressasse esta segunda-feira ao trabalho no Tottenham, após as férias depois da participação no Euro 2020, mas o avançado não compareceu à sessão da equipa, segundo avançou a Sky Sports.

O inglês demonstrou a vontade em sair do clube, do qual ainda tem contrato de três anos, e os maiores clubes de Inglaterra demonstraram um forte interesse na sua contratação, especialmente o Manchester City, tendo inclusive feito uma oferta de cerca de 116 milhões de euros, que foi recusada.

O negócio é difícil de concretizar, visto que Kane é um jogador muito valioso: é inglês, joga na Premier League, foi melhor marcador e líder de assistências da competição na época passada, teve uma boa campanha no Euro e ainda tem três anos de contrato com o Tottenham. O presidente do clube, Daniel Levy, também se mostrou algo intransigente acerca da saída do avançado, porém Kane acredita ter um "acordo de cavalheiros" com Levy para sair dos "Spurs", segundo Fabrizio Romano, jornalista na Sky Sports. A mesma fonte confirma que a ausência foi uma escolha própria e não devido a um teste de covid.

Karry Kane marcou 23 golos e fez 14 assistências na Premier League na época passada.