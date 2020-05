Harry Kane patrocina camisolas do Leyton Orient

JN/Agências Hoje às 19:33 Facebook

O internacional inglês Harry Kane, capitão do Tottenham, vai patrocinar as camisolas do Leyton Orient da próxima época, revelou esta quinta-feira o clube do quarto escalão e no qual o atual avançado do Tottenham se estreou como profissional.

"Nestes tempos conturbados, o Harry quis apoiar o clube que lhe possibilitou a estreia como profissional e, não só foi generoso para o clube, como vai doar o espaço na frente das camisolas a três causas", referiu o Leyton Orient, em comunicado divulgado no site oficial.

Contudo, o nome do capitão da seleção inglesa não vai surgir na parte da frente das três camisolas que o Leyton Orient, que disputa a League Two (quarto escalão), vai utilizar na temporada 2020/21.

Kane optou por doar esse espaço a três causas: a camisola principal terá uma mensagem de agradecimento ao pessoal médico, a segunda contará com o nome "Haven House", um hospital pediátrico, e na terceira será exibida a inscrição "Mind", uma instituição britânica de caridade de saúde mental.

Por cada camisola vendida, 10% do valor será doado a uma destas causas.

"Nasci e cresci a poucos quilómetros do estádio do [Leyton] Orient e estou muito feliz por poder retribuir ao clube que me permitiu estrear como profissional de futebol. Por outro lado, permite-me agradecer também aos heróis e às entidades de caridade que têm estado na linha da frente e oferecido cuidados neste período tão difícil", afirmou Harry Kane.

O avançado, treinado pelo português José Mourinho, representou o Leyton Orient na temporada 2010/11, por empréstimo dos spurs. Então com 17 anos, Kane disputou os primeiros jogos e estreou-se a marcar como profissional ao serviço do emblema dos arredores de Londres, na League One.